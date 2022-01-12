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ارتفاع أسعار "برنت" و"WTI" في أسواق النفط

مال وأعمال

ارتفاع أسعار
AP Eric Gay
مضخة نفط في ولاية تكساس الأمريكية.
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شهدت أسعار النفط من مزيجي "برنت" و"WTI"، اليوم الأربعاء ارتفاعا ملموسا حيث تجاوز الأول مستوى 85 دولارا مقابل البرميل واقترب الثاني من نقطة 83 دولارا.

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وسجل سعر برميل من النفط الخام لمزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر مارس خلال جلسة التداول ببورصة لندن ارتفاعا بنسبة 1.64% واصلا إلى مستوى 85.09 دولار.

وتجاوز سعر "برنت" حاجز 85 دولارا لأول مرة منذ 10 نوفمبر 2021.

كما ارتفع سعر برميل الخام من مزيج "WTI" في بورصة لندن بنسبة 2% وبلغ 82.8%.

وازدادت أسعار النفط على خلفية تقارير تفيد بأن خطورة سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا يمكن أن تكون أقل مما كان من المتوقع، ما خفض قلق أطراف السوق من إمكانية انخفاض الطلب.

المصدر: وكالات

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