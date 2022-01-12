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التضخم في الولايات المتحدة يسجل أكبر ارتفاع منذ 1982

مال وأعمال

التضخم في الولايات المتحدة يسجل أكبر ارتفاع منذ 1982
Globallookpress
صورة تعبيرية
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زادت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 7% في 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو 1982 ما يشكل مصدر قلق رئيسيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد بوقف هذه الدوامة.

وسجل الارتفاع الأكبر في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة خصوصا، لكن خلال شهر ديسمبر الماضي وحده تباطأ التضخم مقارنة نوفمبر الماضي بنسبة 0.5% ما يؤشر إلى احتمال أن يكون الارتفاع اقترب من ذروته.

المصدر: أ ف ب

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