بعد نجاح زراعة قلب خنزير في جسم إنسان.. سهم شركة أوروبية يحلق

قفز سعر سهم شركة أوروبية خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعد نجاح عملية زراعة قلب خنزير في جسم إنسان في الولايات المتحدة، والتي تعد أول عملية من نوعها.

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والحديث يجري عن الشركة السويدية Xvivo Perfusion، وفقا لما نقلته مجلة "فوربس" عن وسائل إعلام أمريكية. واستخدمت تكنولوجيا طبية طورتها الشركة السويدية في العملية، لذلك ارتفع سهمها.

وأشارت إلى أن سعر سهم Xvivo Perfusion ارتفع خلال تعاملات الثلاثاء بنسبة 15%.

وخلال الأسبوع الجاري أعلنت جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة، أن جراحين أمريكيين نجحوا في زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان مريض، في أول عملية من نوعها.

وقالت كلية الطب في الجامعة، في بيان، إن العملية الجراحية التي أجريت الجمعة أثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان دون رفض فوري.

المصدر: فوربس