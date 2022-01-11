 
مباشر

مؤشرا بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

مؤشرا بورصة موسكو في المنطقة الخضراء
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s57k

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.99% إلى 3776 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.39% إلى 1587 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، صعدت العملة الروسية مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.89 روبل. فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3 كوبيكات إلى 84.97 روبل.

وصعدت أسعار النفط، اليوم وسط قلق المستثمرين من حدوث انقطاع في صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا