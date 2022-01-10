استطلاع روسي يكشف المهن الواعدة في عام 2022

أظهرت نتائج دراسة استقصائية أجريت في روسيا أن مهنة متخصص في تكنولوجيا المعلومات ستصبح المهنة الواعدة في عام 2022، وكانت الخيار الذي انحاز إليه 60% من المشاركين في الاستطلاع.

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وأشارت نتائج هذه الدراسة التي أجراها موقع متخصص في الوظائف إلى أن غالبية العينة التي شملها الاستطلاع، ونسبتها 60% ، ترى أن المهنة الواعدة في هذا العام ستكون من نصيب المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، في حين أشار 56% من المشاركين إلى مهنة طبيب، و44% إلى متخصص في تكنولوجيا النانو.

علاوة على ذلك يعتقد 43% من المشاركين في هذه الدراسة الاستقصائية أن علماء الفيروسات سيظلون مطلوبين بشكل كبير هذا العام، ولفت 39% من المشاركين في الاستطلاع إلى وجود آفاق أمام مديري المبيعات، و33% إلى المهندسين، و27% إلى عمال البناء.

ويرى 18% من المشاركين في عينة الاستطلاع التي شملت أكثر من 5 آلاف شخص من مختلف أرجاء روسيا، أن الطلب سيكون مرتفعا على المتخصصين في الموارد البشرية في سوق العمل، و15% يعتقدون نفس الشيء بالنسبة لأخصائيي الأمراض المعدية، و10% بالنسبة لكوادر التمريض.

المصدر: نوفوستي