مصر.. تقرير يكشف عن نصيب الفرد من المياه ووصوله لمستوى الفقر

كشف تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط أزمة المياه العذبة في البلاد ونصيب الفرد السنوي منها.

إقرأ المزيد

وتقع مصر حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا.

ونشر التقرير تصورا رقميا لنصيب الفرد من المياه في مصر وذلك وفقا لمعلومات ودراسات وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وحسب تقديرات الري التي استند إليها التقرير، بلغ نصيب الفرد من المياه عام 2018 نحو 585 مترا مكعبا سنويا، ويتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم إلى 496 مترا مكعبا سنويا.

كما أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يقل الرقم أيضا إلى 444 مترا مكعبا سنويا للفرد، وفي عام 2037 يتوقع أن نصيب الفرد من المياه العذبة إلى 387 مترا مكعبا سنويا.

وتوقعت التقديرات أيضا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة في مصر إلى 303 أمتار مكعبة.

وفي حال الوصول إلى هذا سيقدر نصيب الفرد من المياه في مصر بما يعادل ثلث خط الفقر المائي العالمي.

المصدر: مصراوي