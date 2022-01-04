المعرض التجاري الأردني يفتتح أعماله في دمشق

تنطلق في دمشق، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، وستستغرق 3 أيام.

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ويشارك بالمعرض المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، وسيفتتحه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، 50 شركة محلية تعمل بقطاعات التجارة والخدمات، إلى جانب 127 رجل أعمال.



وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن إقامة المعرض تهدف إلى تعزيز علاقات المملكة التجارية مع سوريا، وبناء شراكة استراتيجية اقتصادية مبنية على التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة البلدين العليا.



ووفق معلومات دائرة الإحصاءات العامة بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، خلال 10 أشهر من العام الماضي 45 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار مستوردات.

المصدر: عمون