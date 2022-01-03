صحيفة: الصادرات السعودية إلى تركيا تسجل حصيلة قياسية

أفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة بأن الصادرات السعودية إلى تركيا حققت أرقاما قياسية بعد أشهر من المقاطعة.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية فإن قيمة صادرات تركيا إلى السعودية تراجعت إلى 189 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021، بعد أن سجلت 3.2 مليار دولار في 2019.

أما واردات تركيا من السعودية فحطمت الرقم القياسي بارتفاعها إلى 3 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، بعد أن بلغت 1.7 مليار دولار في 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن لدى تركيا عجز كبير في التجارة الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار مقابل السعودية، التي تواصل مقاطعة المنتجات التركية منذ أكتوبر 2020.

وشكلت المنتجات الكيماوية الجزء الأكبر لواردات تركيا من السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار.

يذكر أن دول الخليج بجانب مصر رفعت الحظر السياسي والاقتصادي عن قطر في يناير 2021، والذي طبق لمدة 3 سنوات ونصف السنة، كما استؤنفت التجارة بين السعودية وقطر، لكن المقاطعة الفعلية لتركيا، التي دعمت قطر وأرسلت جنودا إلى هذا البلد خلال فترة الحظر، لم تتوقف.

وأفادت الصحيفة المعارضة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن زيارة سيؤديها إلى السعودية في فبراير المقبل ووعد بحل أزمة الصادرات التركية.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية