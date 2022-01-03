"سونطراك" الجزائرية تعتزم استثمار نحو 39 مليار دولار في السنوات المقبلة

كشف المدير العام لشركة الطاقة "سونطراك" توفيق حكار عن نتائج أداء الشركة الجزائرية للعام 2021، كذلك تحدث عن خطط الشركة الاستثمارية للأعوام القادمة.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها المسؤول الجزائري مع قناة الجزائر الدولية "AL24 NEWS" ونشرت شركة "سونطراك" تفاصيل المقابلة على صفحتها في "فيسبوك".

وفيما يلي أبرز نقاط المقابلة:

- "سونطراك" واجهت جائحة كرورنا بقرارات صارمة وجريئة مكنتها من تحقيق نتائج مقبولة.

- مجمع الطاقة الجزائري أنهى سنة 2021 بارتفاع في الإنتاج بنحو 5% مقارنة بـ2020 ومداخيل "سونطراك" ارتفعت بـ70% في 2021 بصادرات في حدود 35 مليار دولار.

- استثمار بقيمة 39 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

- "سوناطراك" تطمح لإنجاز 4 مشاريع على الأقل في البتروكيمياء خلال هذه الفترة.

- دخول محطة الضغط الرابعة لميدغاز حيز الخدمة في جانفي (يناير) الجاري، المنشأة ستعزز قدرات تزويد إسبانيا بالغاز الطبيعي.

- تطوير محطات إنتاج الطاقة الشمسية لتغطية احتياجات وحدات الإنتاج لشركة "سوناطراك".

- تعمل "سونطراك" مع شركائها لمواكبة التطور الحاصل في مجال الطاقات الجديدة خاصة الهيدروجين والوقود الحيوي.

المصدر: صفحة "سونطراك" بالفيسبوك