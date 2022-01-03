أردوغان: صادراتنا بلغت رقما قياسيا

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نتائج تركيا للعام 2021 فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، وأشار إلى أهداف بلاده في هذا المجال للعام 2022.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في فعالية بإحدى فنادق اسطنبول، نظمت للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام المنصرم.

وقال الرئيس التركي، إن إجمالي صادرات تركيا ارتفع في العام 2021 بنسبة 32.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225.368 مليار دولار، وهذا رقم قياسي.

كذلك أشار إلى أن حجم تجارة تركيا الخارجية صعد من 87.6 مليار دولار فقط عام 2002، إلى 496.7 مليار دولار في 2021.

فيما تراجع عجز التجارة الخارجية خلال 2021 بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة مع عام 2020 ليستقر عند 45.9 مليار دولار.

وأضاف أردوغان، أن الوجهة الأكثر نموا لصادرات تركيا هي الولايات المتحدة. وقال: "يزداد عدد الدول التي نتعامل معها تجاريا بالليرة التركية يوما بعد يوم".

كما أشار إلى أنه اعتبارا من أكتوبر 2021 وفر الاقتصاد التركي مليوني وظيفة إضافية مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا.

أما فيما يتعلق بالعام 2022 فقد لفت الرئيس التركي إلى أنه تم تحديد هدف النمو الاقتصادي لعام 2022 بنسبة 5 بالمئة من أجل الإسراع في تحقيق فائض في الحساب الجاري.

وأضاف أردوغان قائلا: "نهدف لرفع قيمة صادراتنا إلى 250 مليار دولار خلال 2022".

المصدر: الأناضول