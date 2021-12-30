انخفاض حاد ثان لصافي الأصول الأجنبية المصرية خلال شهرين

أظهرت بيانات المصرف المركزي المصري تراجع صافي الأصول الأجنبية بواقع 31.2 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، في ثاني انخفاض حاد لها خلال الشهرين الماضيين.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية من 114.2 مليار في نهاية أكتوبر إلى 82.95 مليار جنيه في نهاية نوفمبر، وكان صافي الأصول الأجنبية يبلغ 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر.

ووفقا للمصرف المركزي فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات الجهاز المصرفي المصري، بما فیه المركزي، مع الخارج.

ويُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال حسم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية.

المصدر: "رويترز"