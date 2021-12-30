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خلافا لما أعلنه أردوغان.. البنك المركزي التركي يكشف عن صافي احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي

مال وأعمال

خلافا لما أعلنه أردوغان.. البنك المركزي التركي يكشف عن صافي احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي
Reuters
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002.

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أردوغان يكشف عن حجم احتياطيات تركيا الدولية
أردوغان يكشف عن حجم احتياطيات تركيا الدولية

ووصلت الاحتياطيات إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر 2021 من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا.

وكان البنك المركزي أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة، وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار.

ولم تصدر إعلانات عن تدخل البنك المركزي منذ 17 ديسمبر 2021، لكن مصرفيين قالوا إن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية.

وقبل نحو أسبوع كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حجم احتياطيات تركيا الدولية، وقال إن احتياطي البنك المركزي التركي يتجاوز اليوم (24 ديسمبر الجاري) 115 مليار دولار، كما أنه لا يوجد على تركيا دين لصندوق النقد الدولي ولا توجد أي محادثات معه.

وأشار الرئيس التركي إلى وجود "حرب اقتصادية" ضد تركيا، وقال إن "الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادنا"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

المصدر: الأناضول + رويترز

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