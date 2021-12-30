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أداء لافت للعملات الرقمية في 2021

مال وأعمال

أداء لافت للعملات الرقمية في 2021
Reuters
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات أن القيمة السوقية للعملات الرقمية ارتفعت بنحو 3 مرات خلال 2021، فعلى سبيل المثال صعدت قيمة عملة "البيتكوين" بحوالي 75% هذا العام.

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ووفقا لتحليل لسوق العملات الرقمية فقد صعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية من 0.7 تريليون دولار إلى 2.2 تريليون دولار في 2021.

وأظهر التحليل أن القيمة السوقية للعملات الرقمية بلغت في شهر نوفمبر الماضي 3 تريليونات دولار، وذلك مع ارتفاع أسعار العملات الرقمية لكن القيمة السوقية تراجعت وبلغت في شهر ديسمبر الجاري قرابة 2.2 تريليون دولار.

اعتبرت عملة "البيتكوين" من أفضل الأصول للاستثمار في 2021، إذ صعدت قيمة العملة الرقمية الأكثر شهرة بحوالي 75% في 2021.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول عملة "البيتكوين" في 2021:

أداء لافت للعملات الرقمية في 2021
coindesk

المصدر: RT

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