الخاسرون في قائمة أثرياء روسيا

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية لائحة تضم عشرة مليارديرات روس تعرضوا لأكبر الخسائر خلال العام 2021، وهو عام شهد تقلبات حادة في البورصات.

ووفقا لتصنيف المجلة فقد تصدر رجل الأعمال الروسي سليمان كريموف، المساهم في شركة تعدين الذهب "بوليوس"، قائمة الخاسرين، حيث تراجعت ثروته خلال 2021 بواقع 6 مليارات دولار إلى 14.92 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الذهب.

فيما جاء في المرتبة الثانية رجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرج، الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ العام 2018، وتراجعت ثروته خلال العام 2021 بواقع 3 مليارات دولار إلى 9.3 مليار دولار.

في المرتبة الثالثة جاء رجل الأعمال دميتري كامينشيك، الشريك في ملكية مطار دوموديدوفو بالعاصمة موسكو، وتراجعت ثروة كامينشيك بواقع 668 مليون دولار إلى 1.8 مليار دولار.

يليه في المرتبة الرابعة رجل الأعمال أندريه كوزيتسين، الذي يمتلك مجموعات من الأسهم في شركات مثل شركة الفحم الروسية "كوزباس رازريز أوغل". وانخفضت ثروة كوزيتسين بواقع 615 مليون دولار خلال 2021 وبلغت بحلول نهاية العام 5.79 مليار دولار.

أما رجل الأعمال يفغيني يوفتوشينكو، المالك في شركة "سيستيما"، فقد جاء في المرتبة الخامسة في قائمة الخاسرين، حيث تراجعت ثروته بواقع 414 مليون دولار إلى 2.54 مليار دولار، وجاء هبوط الثروة بسبب تراجع سهم "سيستيما" بنسبة 20% في 2021.

المصدر: نوفوستي