الليرة التركية تسجل انخفاضا ملحوظا
Reuters
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تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس لتمحو المكاسب الكبيرة التي حققتها في الأسبوع السابق، إذ استمرت مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد.
وانخفضت العملة التركية إلى 13.34 ليرة للدولار، بحلول الساعة 06:17 بتوقيت غرينيتش، من 12.61 ليرة للدولار تم تسجيلها عند الإغلاق أمس الأربعاء.
وفيما يلي منحى تداول العملة التركية خلال تعاملات اليوم:
Bloomberg
المصدر: RT
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