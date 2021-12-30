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الليرة التركية تسجل انخفاضا ملحوظا

مال وأعمال

الليرة التركية تسجل انخفاضا ملحوظا
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس لتمحو المكاسب الكبيرة التي حققتها في الأسبوع السابق، إذ استمرت مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد.

وانخفضت العملة التركية إلى 13.34 ليرة للدولار، بحلول الساعة 06:17 بتوقيت غرينيتش، من 12.61 ليرة للدولار تم تسجيلها عند الإغلاق أمس الأربعاء.

وفيما يلي منحى تداول العملة التركية خلال تعاملات اليوم:

الليرة التركية تسجل انخفاضا ملحوظا
Bloomberg

المصدر: RT

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