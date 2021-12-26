أعلى معدل في تاريخها.. صادرات مصر الهندسية تكسر حاجز الـ3 مليار دولار

أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، شريف الصياد، أن صادرات البلاد الهندسية حققت قفزة بنسبة 45% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021.

وأضاف الصياد أن قيمة صادرات مصر بلغت بهذه القفزة 3.002 مليار دولار، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2020.

وكشف الصياد، في بيان للمجلس التصديري، اليوم الأحد، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعا بنسبة 51% في شهر نوفمبر 2021، بالمقارنة بنفس الشهر 2020، حيث بلغت 354.8 مليون دولار، مقابل 234.9 مليون دولار، محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهري منذ عام 2009.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 11 شهرا من 2021، أوضح الصياد أن صادرات الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 41%، والكابلات حققت 97%، ومكونات السيارات حققت 41%، والأجهزة المنزلية ارتفعت 48%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 31%.

من جهتها، أعلنت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قارة أوروبا تستحوذ على 48% من إجمالي الصادرات الهندسية، بإجمالي صادرات تصل إلى 1.4 مليار دولار، تلتها قارة آسيا بنسبة ارتفاع 32% بإجمالي صادرات بلغت 951 مليون دولار، وحققت الصادرات إلى إفريقيا نموا بنسبة 18% بإجمالي 535 مليون دولار، وارتفعت الصادرات الهندسية إلى أمريكا الجنوبية بواقع 2% بإجمالي 59 مليون دولار، وأمريكا الشمالية بنسبة 0.6% بإجمالي 18 مليون دولار.

وأشارت حلمي إلى أن عام 2021 يعتبر عاما استثنائيا للصادرات الصناعية الهندسية، إذ "حققت معدلات هي الأعلى، الأمر الذي يدفعنا إلى مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة وخلق مئات الفرص التصديرية الجديدة، عبر الأنشطة المختلفة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية".

المصدر: القاهرة24