إحداها مع الإمارات.. المركزي التركي قد يوقع صفقتين لمبادلة العملات

قال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، إن المصرف قد يوقع صفقتين لمبادلة العملات في غضون أسبوعين، وذلك وفقا لمحطة "بلومبيرغ إتش تي".

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أمس الخميس أن محادثات بين "المركزي التركي" ونظيريه في أذربيجان والإمارات بشأن اتفاق محتمل لمبادلة العملات أوشكت على الانتهاء.

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وذكرت الوكالة أمس أن الليرة التركية زادت 3% اليوم بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي.

وكانت الليرة التركية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين الماضي قبل أن تغير مسارها وتصعد بعد إعلان خطة الإنقاذ.

المصدر: "رويترز"