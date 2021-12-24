مباحثات سورية إندونيسية في مجال الطاقة

بحث القائم بأعمال سفارة سوريا في جاكرتا، عبد المنعم عنان، مع مدير شركة "جايا لانجيت" الهندسية الإندونيسية المختصة بشؤون الطاقة، متقيان مرزوقي، سبل التعاون بين البلدين بمجال الطاقة.

ولفت عنان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر السفارة السورية في جاكرتا، إلى أنه تم سابقا طرح فكرة تأطير التعاون باتفاقيات رسمية بين الجانبين، ووضع برنامج محدد للقاءات منتظمة تسهم بتعزيز التعاون، مشيرا إلى أن سوريا حريصة على تعزيز علاقاتها ومكانتها بمختلف المجالات مع الدول الأخرى، ومنها إندونيسيا.

وأشار عنان إلى أنه بعد الحرب الإرهابية على سوريا باتت العديد من حقول النفط والغاز تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي والتنظيمات الإرهابية، فيما تعرضت حقول أخرى لأضرار كبيرة أدت إلى خروجها من الخدمة، إضافة إلى الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والتي تأثر بها قطاع الطاقة بشكل خاص.

بدوره أوضح مدير وعدد من أعضاء شركة "جايا لانجيت" أن الهدف من اللقاء هو بحث آفاق التعاون بين الجانبين، وخاصة في مجال توريد وصيانة معدات النفط والغاز وقطع الغيار، مشيرين إلى إمكانية تقديم الخدمات لسوريا في مجال قطع الغيار عبر تقنية هندسة إعادة التصنيع.

وتم خلال اللقاء اقتراح عقد اجتماع افتراضي قريب بين شركة "جايا لانجيت" وممثلين عن وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا لبحث فرص التعاون بشكل أكبر.

المصدر: سانا