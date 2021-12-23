"رويترز": البنوك التركية الحكومية تدعم الليرة بعد خطة أردوغان لإنقاذها

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر "مطلعة" أن البنوك الحكومية التركية اتخذت إجراءات لدعم الليرة في إطار خطة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحماية الودائع تهدف للحد من أزمة العملة.

إقرأ المزيد

وقالت 4 مصادر للوكالة إن البنوك الحكومية التركية، "بنك زراعات" و"بنك الوقف" و"بنك خلق"، باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع لتدعم بذلك الليرة.

وتزامن البيع مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، وفقا لبيانات رسمية وأحد المتعاملين الذي أخبر "رويترز" بأنها تراجعت بواقع 6 مليارات دولار يومي الاثنين والثلاثاء فقط.

وذكر مصدر آخر وهو مستشار مصرفي كبير للوكالة أن تدخلات البنوك الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء بلغت إجمالا 3 مليارات دولار، بينما قال مصدران آخران، ومنهما مسؤول تركي كبير، إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع.

وواصلت الليرة التركية انتعاشها مقابل الدولار، اليوم الخميس، محققة ارتفاعا بنسبة 44.2%، لتصل إلى مستوى 10.2520 مقابل الدولار.

ويأتي الانتعاش عقب إعلان أردوغان، الاثنين، أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وسبق أن بلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي بهبوطها إلى 18.3674 مقابل الدولار.

المصدر: "رويترز" + "الأناضول"