السعودية تعلن إصدار أدوات دين بقيمة 125 مليار ريال في 2021

أعلن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، محمد بن عبد الله الجدعان، أن المملكة أصدرت في 2021 أدوات دين بقيمة تصل إلى نحو 125 مليار ريال سعودي.

وأوضح الجدعان، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه تم اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية التي اقترحها المركز للعام2021 بحجم تمويل يقارب 125 مليار ريال (نحو 33.29 مليار دولار)، وذلك ضمن استراتيجية الدين العام المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة، واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية وإدارة المخاطر.

وتابع أن مجلس إدارة المركز أقر اقتراح خطة الاقتراض السنوية مطلع العام، وشملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بحوالي 125 مليار ريال، بما في ذلك الصكوك والسندات التي كان جلها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.

وبين أن المركز نجح في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة مليار يورو ونصف المليار بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليار ريال وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليارات يورو) من إجمالي الإصدار، وهو ما يؤكد المكانة الرائدة للمملكة في الأسواق العالمية، كما قام المركز على صعيد آخر بتنسيق وترتيب تمويل مقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري "KSURE" بقيمة 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 11.3 مليار ريال مطلع العام الجاري، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام القادم 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.

المصدر: وسائل إعلام سعودية