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ائتلاف شركات يفوز بمناقصة مشروع إماراتي لإنشاء شبكة لنقل الطاقة تحت البحر

مال وأعمال

ائتلاف شركات يفوز بمناقصة مشروع إماراتي لإنشاء شبكة لنقل الطاقة تحت البحر
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" أن ائتلافا يضم ثلاث شركات فاز بمشروع إماراتي لإنشاء وتشغيل شبكة لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر.

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وأوضحت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، أن الشركات الثلاث هي شركة كيبكو، وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف".

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" قد طرحتا مناقصة مشتركة بخصوص هذا المشروع الإماراتي في أبريل 2020.

وتم اختيار ائتلاف الشركات المنفذة للمشروع عقب عملية المناقصة ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ الدولية.

وقالت شركة "كيبكو" إن المشروع الإماراتي يعد مشروعا ضخما، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 3.6 مليارات دولار، ويتوقع أن يدر المشروع أرباحا ثابتة على مدى 35 عامًا.

يشار إلى أن هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 3.6 مليارات دولار يهدف إلى إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر بطول إجمالي يبلغ 259 كيلومترا في قسمين لإمداد عمليات إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة "طاقة" وتشغيلها لمدة 35 عاما.

المصدر: "يونهاب"

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