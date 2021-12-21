 
مباشر

أسعار الغاز في أوروبا تحلق وتسجل مستويات تاريخية

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تحلق وتسجل مستويات تاريخية
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0c8

واصلت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، الارتفاع وتجاوزت مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وسجلت بذلك أعلى مستوى في التاريخ.

ووفقا لما أظهرته التعاملات فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر يناير المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 2004 دولارات لكل ألف متر مكعب.

ويأتي الصعود في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق مع تراجع مخزونات الغاز في أوروبا.

وجاء الارتفاع بعدما لم تقم شركة "غازبروم" الروسية بحجز طاقات لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر "يامال - أوروبا".

ويمر خط أنابيب الغاز عبر "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا