العراق يكشف عن مفاوضات مع شركات عالمية لتطوير حقوله للغاز

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الاثنين، عن مفاوضات مع شركات عالمية لتطوير حقول الغاز في البلاد.

وقال خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل الذي عقد في بغداد، إن "مستقبل الطاقة في العراق واعد بما يمتلكه من قدرات كبيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية وتقلبات السوق النفطية العالمية".

وأضاف أن "العراق ماض لتنفيذ خطط جادة ومهمة تهدف إلى زيادة الانتاج والاستثمار الأمثل للطاقة تحقيقا للتنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ التزامات العراق بشأن تقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري".

وأشار إلى أن "العراق يحتاج خلال السنوات المقبلة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو السكاني الذي يشهده سنويا".

وأكد أهمية "تأمين ورصد الموازنات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة لتغطية الحاجة والاستهلاك المحلي".

وتابع أن "العراق حقق تقدما ملحوظا في استثمار الغاز، وهناك نقاشات ومفاوضات مع شركات عالمية لتطوير الحقول الغازية في البلاد بالإضافة للجهد الوطني".

المصدر: RT