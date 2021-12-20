المركزي الروسي: فصل روسيا عن نظام SWIFT للمصارف لا يصب في مصلحة أحد

أشارت مسؤولة رفيعة في البنك المركزي الروسي إلى أن فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية لا يصب في مصلحة أحد.

وقالت أولغا سكوروبوغاتوفا إن المؤسسة المسؤولة عن "سويفت" لم تصدر أي تصريحات حول احتمال استبعاد روسيا من صفوفها، وهذا السيناريو من حيث المبدأ غير موات لجميع المشاركين في هذا النظام.

وأعربت المسؤولة عن أملها في ألا يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة بحق روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن "SWIFT" هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألفا من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.

وقد تحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن إمكانية فصل روسيا عن منظومة "SWIFT" كواحدة من أشد العقوبات الغربية التي يمكن أن تفرض ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي