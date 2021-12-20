مصر تطور أحد أهم حقول النفط

وافقت وزارة الموارد المائية في مصر على رخصة تطوير حقل الأمل النفطي في خليج السويس، وحفر بئر تنموية لصالح شركة شمال رأس العش للبترول.

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يهدف مشروع حقل الأمل إلى إنتاج 50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي من خلال حفر 4 أبار وتصنيع وتركيب منصة بحرية، بهدف تعظيم الاستفادة من الثروة النفطية، وزيادة الناتج المحلي، وتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع النفط التي تم تشغيلها وجار تنفيذها ودراستها تبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه (76 مليار دولار أميركي)، من بينها تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه (33.10 مليار دولار)، مما ساعد على نجاح قطاع النفط في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من 11% إلى 25%.

المصدر: رويترز