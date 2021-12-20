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السعودية.. إتمام أضخم صفقة في عالم الإبل (فيديو)

مال وأعمال

السعودية.. إتمام أضخم صفقة في عالم الإبل (فيديو)
Reuters AHMED YOSRI
صورة تعبيرية
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 نشر ‬رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين، مقطع فيديو يظهر إتمام أضخم صفقة في عالم الإبل بمبلغ 20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار).

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر فهد بن فلاح بن حثلين مقطع فيديو يوثق جزءا من الصفقة، معلقا بالقول: "اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في عالم الإبل، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته لـ48 ساعة فقط، بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس".

المصدر: RT

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