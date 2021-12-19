الريال اليمني يسجل تحسنا أمام الدولار بعد تلقي البنك المركزي دعما دوليا

سجل الريال اليمني تحسنا جديدا وكبيرا أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن جنوب البلاد، بعد ورود أنباء عن صدور قرارات رئاسية مهمة وتلقي البنك المركزي دعما سياسيا دوليا.

وأشار أحد الصيارفة في عدن، إلى أن "قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها النسبي المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعا كبيرا في تعاملات أسعار صرف في السوق الموازية السوداء مساء الأحد إلى نحو 1085 ريالا للدولار الواحد للشراء و1290 ريالا للبيع، مقارنة مع 1330 مقابل الدولار للشراء و1365 للبيع مساء السبت، وكانت تبلغ 1600 ريالا للدولار قبل أسبوعين".

وتلقى البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا من اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن والتي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

وأكدت المجموعة الرباعية دعمها "لإجراءات الحكومة اليمنية والبنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني"، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة وانهيار العملة المحلية جراء أزمة مستمرة منذ 7 سنوات.

وشهدت قيمة العملة اليمنية في الآونة الأخيرة موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار.

المصدر: "رويترز"