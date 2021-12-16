وزارة النفط السورية ترفع سقف تعبئة البنزين
Reuters
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أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أمس رفع سقف التعبئة للآليات العاملة على البنزين التي يمكنها التعبئة من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة وذلك اعتبارا من 15 ديسمبر 2021.
وقالت الوزارة السورية في بيان نشرته على صفحتها "فيسبوك"، إنه تم رفع سقف التعبئة لهذه الآليات إلى 80 لتر شهريا بدل 60 لترا من خارج المخصصات الشهرية.
كذلك تم رفع سقف التعبئة لشريحة الدراجات النارية بواقع 15 لتر شهريا بدلا من 10 لتر، وللآليات العاملة على المازوت والجرارات الزراعية بواقع 60 لترا شهريا بدلا من 40 لترا.
المصدر: RT
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