أغنى سيدة روسية تخسر أكثر من 3 مليارات دولار منذ بداية العام

أشارت بيانات تصنيف "بلومبيرغ" للمليارديرات (BBI) إلى أن تاتيانا باكالتشوك، مؤسسة منصة "وايلدبيريز" للتسوق عبر الإنترنت وأغنى سيدة في روسيا، خسرت 3.24 مليار دولار منذ بداية العام.

ويشير التصنيف إلى أن ثروة باكالتشوك تقدر في 15 ديسمبر بـ 5.85 مليار دولار، وسجلت بذلك انخفاضا قدره 3.24 مليار مقارنة بما كان عليه الحال في بداية العام الجاري، حيث كانت ثروتها تقدر بـ 9.09 مليار دولار.

وتحل تاتيانا باكالتشوك في المرتبة الـ 491 لأثرياء العالم، وفي المرتبة الـ 26 لأغنى المواطنين الروس، وهي أغنى سيدة في روسيا.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة "فوربس" بأن تاتيانا باكالتشوك مليارديرة لها أسرع نمو في المداخيل في العالم، حيث ازدادت ثروتها بنسبة أكثر من 1000% خلال عام واحد.

المصدر: "نوفوستي"