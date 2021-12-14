بورصة موسكو تعوض خسائرها

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد أن سجلا في مطلع التعاملات تراجعا بنسبة تجاوزت 2%.

وبحلول الساعة 15:54 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.26% إلى 3627 نقطة، وكان المؤشر قد سجل تراجعا بنسبة 2.34%.

فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.32% إلى 1555 نقطة، وقبل ذلك تراجع المؤشر بنسبة 2.08%.

وفي أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم عن أدنى مستوياتها في أسبوع مع تركيز المستثمرين على اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس "600 الأوروبي" بنسبة 0.5% بحلول الساعة 11:23 بتوقيت موسكو. وقادت الارتفاعات المبكرة أسهم شركات التعدين والكيماويات والأغذية والمشروبات.

وتضررت الأسهم الأوروبية والأمريكية أمس بعد أن توفي شخص واحد على الأقل بعد إصابته بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا لتسجل بريطانيا والعالم أول حالة وفاة مرتبطة بهذا المتحور.

المصدر: RT + "رويترز"