وزير المالية السعودي يكشف مصير الأموال الفائضة في الميزانية

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن أي فوائض في ميزانية 2022 ستحول إلى الاحتياطي، وذلك وسط توقعات أن تحقق الميزانية فائضا بقيمة 24 مليار دولار العام القادم.

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وقال الوزير السعودي في تصريحات لوسائل إعلام عربية اليوم، إن أي فوائض في ميزانية 2022 ستحول إلى الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا نية لتحويل مبالغ إضافية من البنك المركزي للصندوق السيادي.

كذلك استبعد وزير المالية السعودي أن يتم توزيع أرباح من الصندوق السيادي في السنوات القادمة.

وأعلنت المملكة، أمس الأحد، أنها تتوقع أن تحقق في 2020 أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأكدت أنها تعتزم تقييد الإنفاق العام على الرغم من زيادة كبيرة في أسعار النفط الأمر الذي دعم الميزانية.

وبعد عجز مالي متوقع نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تقدر الرياض أنها ستحقق العام المقبل فائضا قدره 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار)، أي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أول فائض منذ تسجيلها عجزا بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014.

المصدر: "رويترز"