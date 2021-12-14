ثاني أكبر اقتصادات إفريقيا.. تطور الاقتصاد المصري في 30 عاما

أظهرت بيانات لموقع "ستاتيستا" المختصص في الإحصاءات، تطور اقتصادات إفريقيا خلال الأعوام الـ30 الماضية، وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري احتل المرتبة الثانية في 2020 في القارة السمراء.

ووفقا للموقع فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ في 2020 نحو 363.1 مليار دولار، واحتلت بذلك مصر المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى في العام نفسه، إذ بلغ حجم اقتصادها 432.3 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الاقتصاد النيجيري تفوق على الاقتصاد المصري بواقع 69.2 مليار دولار. ويظهر من التقرير أن الاقتصاد المصري صعد من المرتبة الرابعة لاقتصادات إفريقيا في 1990 ليحتل في 2020 المرتبة الثانية.

واللافت في التقرير أن تصنيف أكبر 5 اقتصادات في إفريقيا ضم 3 دول عربية، فإلى جانب مصر، جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة باقتصاد بلغ في 2020 أكثر من 145 مليار دولار، يليها في المرتبة الخامسة المغرب، حيث بلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي 112.8 مليار دولار.

المصدر: RT