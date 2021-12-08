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بورصة دبي تعلن عن ساعات تداول جديدة

مال وأعمال

بورصة دبي تعلن عن ساعات تداول جديدة
Sputnik
صورة تعبيرية
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أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، بأن سوق دبي المالي أعلن تمديد جلسة التداول اليومية لخمس ساعات انطلاقا من تاريخ 3 يناير القادم.

ووفقا لتغريدة نشرها المكتب فإن ساعات التداول ستنطلق من الساعة العاشرة صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش) إلى الثالثة من بعد الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش).

واعتمدت حكومة الإمارات، يوم الثلاثاء، نظام عمل أسبوعي جديدا، ليكون الدوام أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإن الإدارات الحكومية في الإمارات ستتحول اعتبارا من مطلع العام القادم (1 يناير 2022) إلى عطلة نهاية الأسبوع الجديدة.

المصدر: RT + وام

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