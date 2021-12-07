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على وقع تدهور الليرة.. اجتماع بين مصرفي قطر وتركيا

مال وأعمال

على وقع تدهور الليرة.. اجتماع بين مصرفي قطر وتركيا
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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عقد محافظ مصرف قطر المركزي مع محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية لقاء اليوم الثلاثاء على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة.

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تركيا وقطر توقعان 15 اتفاقية تعاون في مجالات عدة
تركيا وقطر توقعان 15 اتفاقية تعاون في مجالات عدة

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن اجتماع المسؤولين استعرض العلاقات الثنائية القائمة بين الدوحة وأنقرة في المجال المالي والمصرفي وسبل تعزيزها.

ويأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه العملة التركية لضغوطات، حيث انخفضت بنحو 50% منذ بداية العام، وكان يتم تداول العملة التركية في بداية 2021 عند 7.4 ليرة للدولار واليوم جرى تداولها عند 13.70 ليرة، وفي 23 نوفمبر الماضي تراجعت الليرة بنسبة 16% مسجلة مستويات قياسية متدنية.

وجاء الهبوط، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% من 16%، الخطوة التي يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا.

وأبرمت تركيا وقطر، اليوم، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات، منها مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكولات ومذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية.

المصدر: RT + قنا

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