ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا مجددا، اليوم الثلاثاء، حيث صعدت إلى مستوى 1130 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وفقا لبيانات التداول، صعدت العقود الآجلة في مركز TTF بهولندا إلى مستوى 1129.4 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز. وبذلك تكون أسعار الوقود الأزرق قد صعدت اليوم بنسبة 7% مقارنة بسعر إغلاق أمس.

وفي وقت سابق، استبعد مسؤول رفيع في شركة "غازبروم" الروسية أن تتراجع أسعار الغاز في أوروبا في الأشهر المقبلة، لكنه أشار إلى أن سعر الغاز عند مستوى 1000 دولار ليس مستقرا.

المصدر: تاس