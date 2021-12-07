بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وعوضت بذلك البورصة الخسائر التي منيت بها في وقت سابق، وترافق الصعود مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.16% إلى 3854 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.08% إلى 1639 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وترافق الارتفاع مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية مع تراجع المخاوف من أثر سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي.

ويأتي ارتفاع بورصة موسكو اليوم على الرغم من ضغوطات تتعرض لها الأسواق الروسية قبل القمة الافتراضية للرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، حيث تتحدث وسائل إعلام غربية عن احتمال فرض عقوبات على موسكو.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 24 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.06 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 22 كوبيكا إلى 83.61 روبل.

المصدر: RT