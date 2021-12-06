الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع سعر الدولار بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1780.95 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1781.90 دولار.

وارتفع الدولار مما جعل الذهب أقل إغراء لحائزي العملات أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.35 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 934.44 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1785.38 دولار.

المصدر: رويترز