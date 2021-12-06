وريث شركة "سامسونغ" يزور الإمارات والسعودية ضمن جولة بالشرق الأوسط

نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن مصادر أن لي جيه يونغ، وريث شركة سامسونغ للإلكترونيات ونائب رئيسها، سيزور السعودية والإمارات خلال جولة في الشرق الأوسط.

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وأفيد في هذا الشأن بأن جولة وريث شركة سامسونغ الخارجية تأتي عقب مرور 12 يوما على عودته في 24 نوفمبر من جولته الأمريكية التي استمرت 10 أيام.

وتهف هذه الجولة، حسب المصادر، إلى استعادة الشبكة العالمية والبحث عن أعمال جديدة، وستشمل الإمارات والسعودية ودولا أخرى.

وسيتم إعفاء وريث سامسونغ ونائب رئيسها، من الإجراء الحكومي الكوري الجنوبي الذي يلزم جميع الوافدين من الخارج بالخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام لمنع انتشار سلالة "أوميكرون"، المتحورة الجديدة من الفيروس التاجي المستجد.

ويعود مرجع إعفاء "لي" من الحجر الصحي الإلزامي، لأنه مدرج ضمن "القوى العاملة الأساسية في الشركات".

وكان وريث "سامسونغ" قد زار في فبراير 2019 دبي، واجتمع مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، لبحث التعاون في تكنولوجيا المعلومات وشبكة الجيل الخامس.

وزار في سبتمبر من نفس العام، موقع البناء في السعودية، لتشجيع موظفي الشركة بمناسبة عيد الحصاد "تشوسوك"، والتقى خلال تلك الزيارة بولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.

ووقعت شركة "سامسونغ سي آند تي" في 2 نوفمبر من العام الجاري، مع وزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم للتعاون الشامل.

هذا، ويتوقع أن يجتمع "لي" مع كبار المسؤولين في الشرق الأوسط خلال هذه الجولة، ومن المحتمل أن يتوجه إلى أوروبا في ختام جولته في الشرق الأوسط.

المصدر: يونهاب