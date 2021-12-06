سلطنة عمان تفتتح رسميا ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان "جبال-خف"
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افتتح شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، رسميا، مشروع "جبال-خف"، ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان.
يتبع..
افتتح شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، رسميا، مشروع "جبال-خف"، ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان.
يتبع..
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