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سلطنة عمان تفتتح رسميا ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان "جبال-خف"

سلطنة عمان تفتتح رسميا ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان "جبال-خف"

مال وأعمال

سلطنة عمان تفتتح رسميا ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان
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افتتح شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، رسميا، مشروع "جبال-خف"، ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان.

يتبع..

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