سلطنة عمان تفتتح رسميا ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان "جبال-خف"

افتتح شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، رسميا، مشروع "جبال-خف"، ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان.

يتبع..