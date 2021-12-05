إيران تربط إسلام آباد وأنقرة بطريق تجاري جديد عبر أراضيها

أعلن مدير عام مكتب النقل التجاري بهيئة الطرق والمواصلات الإيرانية جواد هدايتي، عن تدشين طريق تجاري جديد يربط باكستان وتركيا عبر الأراضي الإيرانية.

وقال: "الممر التجاري سيساهم في تخفيض تكاليف الترانزيت بين إيران وباكستان وتركيا".

وأضاف: "تم نقل البضائع عبر ممر الترانزيت بين الدول الثلاث بصورة تجريبية، ومع استخدام هذا الطريق سنشهد انخفاضا بنسبة 50% في تكاليف النقل التجاري".

وتابع: "فضلا عن ذلك سيسرع هذا الممر وصول البضائع بنسبة 80%، حيث يختصر زمن الشحن من إسطنبول إلى إسلام آباد من 25 - 30 يوما، إلى 10 - 12 يوما فقط".

المصدر: RT