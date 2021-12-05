إيران تربط إسلام آباد وأنقرة بطريق تجاري جديد عبر أراضيها
Reuters Svetlana Burmistrova
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أعلن مدير عام مكتب النقل التجاري بهيئة الطرق والمواصلات الإيرانية جواد هدايتي، عن تدشين طريق تجاري جديد يربط باكستان وتركيا عبر الأراضي الإيرانية.
وقال: "الممر التجاري سيساهم في تخفيض تكاليف الترانزيت بين إيران وباكستان وتركيا".
وأضاف: "تم نقل البضائع عبر ممر الترانزيت بين الدول الثلاث بصورة تجريبية، ومع استخدام هذا الطريق سنشهد انخفاضا بنسبة 50% في تكاليف النقل التجاري".
وتابع: "فضلا عن ذلك سيسرع هذا الممر وصول البضائع بنسبة 80%، حيث يختصر زمن الشحن من إسطنبول إلى إسلام آباد من 25 - 30 يوما، إلى 10 - 12 يوما فقط".
المصدر: RT
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