أردوغان يفتتح أول مصنع لصهر الزنك في تركيا بالشراكة مع قطر

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أكبر مصنع لصهر الزنك بني في ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد، بشراكة مع قطر.

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وخلال حفل افتتاح أقيم داخل المنطقة الصناعية في سيرت، التي تحتضن مصنع "لينيير ميتال" لإنتاج الزنك، أشار أردوغان إلى أن المصنع هو الأكبر في سيرت والمنطقة المحيطة، وبلغت قيمة المشروع 102 مليون دولار.

وأشار إلى أن المصنع سوف يلبي نحو نصف احتياجات تركيا من الزنك، ما سيخفض اعتماد البلاد على الخارج.

وشدد على أن المشروع سيضمن توفير نحو نصف مليار دولار سنويا بالنسبة إلى تركيا التي كانت تستورد كامل الزنك من دول أخرى.

كما أكد الرئيس التركي أن المشروع سيوفر فرص عمل لنحو 3 آلاف شخص من سكان المنطقة.

المصدر: "الأناضول"