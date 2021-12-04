أردوغان يتعهد مجددا بخفض أسعار الفائدة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط تاريخي في الليرة التركية بلغت خلاله مستويات متدنية على نحو قياسي.

وقال خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بولاية سيرت جنوب شرقي البلاد، إنه "يأمل في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في فترة وجيزة".

وأضاف: "بإذن الله سنحقق استقرار أسعار الصرف خلال فترة وجيزة"، مشيرا إلى أن "أسعار الفائدة مرض يجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا".

وتابع: "سنواصل الوقوف دائما إلى جانب المنتجين والذين يخلقون فرص عمل عبر أسعار فائدة منخفضة"، متعهدا بـ"رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يعوض أصحاب الدخل المحدود".

وتراجعت الليرة بنحو 30% خلال الشهر الماضي، في موجة بيع نتجت عن خفض كبير في أسعار الفائدة طبقه أردوغان، لكن خبراء اقتصاد وسياسيين من المعارضة قالوا إنه "غير مدروس".

ولامست الليرة مستوى متدنيا على نحو قياسي يوم الثلاثاء الماضي، إذ جرى تداولها عند 14 ليرة مقابل الدولار.

المصدر: "رويترز" + "الأناضول"