بعد توقيع صفقة بقيمة 17 مليار يورو مع الإمارات.. سهم شركة فرنسية يقفز
Reuters
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قفز سهم شركة "داسو" الفرنسية، اليوم الجمعة، بنحو 9% بعد إبرام صفقة بنحو 17 مليار يورو مع الإمارات لتوريد مقاتلات الرافال وهليكوبترات.
وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم "داسو أفييشن" بنسبة 8% إلى 90.70 يورو، وقبل ذلك سجل السهم ارتفاعا بنسبة 9%.
وقبل ذلك أكدت فرنسا والإمارات أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران. وأشارت فرنسا إلى أن قيمة الصفقة مع الإمارات تبلغ نحو 17 مليار يورو.
المصدر: بلومبرغ + رويترز
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