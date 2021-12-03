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بعد بيانات اقتصادية.. الليرة التركية تهبط

مال وأعمال

بعد بيانات اقتصادية.. الليرة التركية تهبط
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في تركيا في شهر نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تم تدوال العملة التركية، بحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، عند 13.8723 ليرة للدولار، بعد أن كانت قد أغلقت تعاملات أمس عند 13.4 ليرة.

وأظهرت بيانات اليوم أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

يشار إلى أن الليرة التركية فقدت أكثر من 44% من قيمتها أمام الدور هذا العام في ظل قيام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الخطوة التي يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم.

المصدر: بلومبرغ + رويترز

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