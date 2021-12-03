بطريقة حطمت أرقاما قياسية.. السعودية تبني أسرع وأطول حلبة فورمولا في العالم
نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو لمراحل بناء حلبة كورنيش جدة، وتمت الإشارة إلى أن الحلبة تم بناؤها خلال فترة زمنية قياسية بلغت 8 أشهر.
ويظهر من الفيديو كيف نجحت السعودية في تحويل منطقة خالية إلى حلبة سباق فورمولا بمواصفات عالمية بفترة قياسية.
From April to December⏳, this is the story of how the world’s longest and fastest street circuit came to be built in record-breaking fashion🚧🏗.— F1 stc Saudi Arabian GP (@SaudiArabianGP) December 1, 2021
Now, we are ready to race!🏎🇸🇦#نسابق_المستقبل#OvertakeTheFuture
pic.twitter.com/fGh7m48b0t
وقالت "واس" في تعليق على الفيديو: "خلال مدة لم تتجاوز 8 أشهر.. بناء أسرع حلبة شوارع لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1".
كذلك نشر موقع فورمولا 1 السعودية مقطع الفيدو عن مراحل بناء الحلبة، وقال في تعليق على الفيديو: "من أبريل إلى ديسمبر، هذه هي قصة كيف تم بناء أطول حلبة شوارع في العالم وأسرعها بطريقة حطمت الأرقام القياسية".
From April to December⏳, this is the story of how the world’s longest and fastest street circuit came to be built in record-breaking fashion🚧🏗.— F1 stc Saudi Arabian GP (@SaudiArabianGP) December 1, 2021
Now, we are ready to race!🏎🇸🇦#نسابق_المستقبل#OvertakeTheFuture
pic.twitter.com/fGh7m48b0t
بدوره نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صورا بفارق زمني بلغ 5 أشهر للحلبة، والتي أظهرت تحول أرض جرداء إلى حلبة عالمية.
عندما يكون قائدك ملهم وداعم ومخطط … ويكون فريقك شباب وبنات سعوديين طموحين … كلمة مانقدر مانعرفها !!! … نعرف بس نقدر ونقدر ونقدر ❤️🇸🇦💪🏻#موسم_الرياضpic.twitter.com/4yGtfdNGdl— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 3, 2021
وانطلقت أعمال المشروع في شهر أبريل الماضي واستمرت حتى ديسمبر الجاري، وينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا 1 اليوم الجمعة وبستمر حتى الخامس من ديسمبر الجاري في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.
المصدر: RT + واس
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