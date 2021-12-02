رئيس الحكومة الروسية يكشف عن تخصيص أموال غير مسبوقة لتطوير السكك الحديدية في البلاد

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس، أنه سيتم تخصيص 3 تريليونات روبل (حوالي 40 مليار دولار) لتطوير السكك الحديدية في السنوات الثلاث القادمة.

وخلال الاجتماع ناقشت الحكومة البرنامج الاستثماري للسكك الحديدية في روسيا للسنوات الثلاث المقبلة، حيث أشار ميشوستين إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم حجم غير مسبوق من الاستثمارات لهذا القطاع.

وقال ميشوستين: "العام المقبل سيتم تقديم أكثر من تريليون روبل، وفي غضون ثلاث سنوات فقط سيتم استثمار أكثر من 3 تريليونات روبل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن من الأولويات مواصلة إصلاح وتجديد السكك الحديدية، وبناء الجسور والمرافق الأخرى، بالإضافة إلى إدخال التقنيات الرقمية والموفرة للموارد في النقل.

كذلك أشار رئيس الحكومة الروسية إلى أنه سيتم تخصيص حوالي 6 مليارات روبل إضافية للأقاليم في روسيا من أجل الإعانات الاجتماعية للأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات.

وفي وقت سابق أشار رئيس الوزراء الروسي إلى تم بالفعل تخصيص 305 مليارات روبل للمدفوعات الاجتماعية هذا العام.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"