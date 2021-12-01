تركيا.. قرار حكومي حول الأجور!

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الحكومة التركية ستعلن في الأيام القادمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى بكثير من المعتاد.

وجاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان.

#عاجل | الرئيس أردوغان يكشف عن أن الحكومة ستعلن في الأيام القادمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى بكثير من المعتاد (نسخة معتمدة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 1, 2021

وقال الرئيس التركي، إن حكومته بدأت سياسة جديدة تتمثل في استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.

وأوضح أردوغان أن تركيا تشهد اليوم مرحلة جديدة، حيث تمضي في مسيرتها مع استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، مبينا أن هذه الاستراتيجية لم تنشأ في يوم وليلة.

وأضاف أن كل عمل وخدمة واستثمار أنجزته الحكومات التركية في السنوات الـ19 الماضية، كانت بمثابة تحضير لهذه الاستراتيجية.

المصدر: الأناضول