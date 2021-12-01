قفزة في ثروة أغنى أغنياء روسيا في 2021!

نما إجمالي ثروة مليارديرات روسيا بنحو 38 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وتصدر قائمة الأغنياء الروس، ليونيد ميخيلسون، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الغاز"نوفاتيك".

وجاء ذلك بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات BBI، الذي يضم 27 شخصية من روسيا. ويحتسب المؤشر قيمة ثروة أغنى أغنياء العالم بناء على سعر أسهم الشركات التي يمتلك فيها المليارديرات حصصا، ويضم المؤشر 500 شخصية.

وعلى الرغم من نمو ثروة أغنى أغنياء روسيا منذ بداية العام الجاري، إلا أن بيانات "بلومبرغ" أظهرت أن المليارديرات الروس خسروا خلال الشهر الماضي 27 مليار دولار.

وتم تسجيل أكبر نمو للثروة لدى رجل الأعمال ليونيد ميخيلسون، حيث صعدت ثروته بمقدار 6 مليارات دولار إلى 30.8 مليار، وبفضل ذلك تصدر ميخيلسون قائمة أغنى أغنياء روسيا.

المصدر: نوفوستي