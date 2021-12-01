وزير النفط الإيراني يحذر من تحول إيران إلى مستورد للبنزين

حذر وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، من تحول إيران إلى مستورد للمنتجات النفطية، بما في ذلك البنزين، وشدد على أن زيادة الطاقة التكريرية هي إحدى المهام الرئيسية للحكومة الإيرانية.

ونقلت وكالة "تسنيم" قول وزير الإيراني، خلال لقاء مع مستثمري شركات تكرير البترول في إيران: "لقد بذلت جهود كثيرة حتى الآن، لكن استهلاك البنزين زاد. ولولا كورونا لكان استهلاك البنزين في البلاد أكثر من 120 مليون لتر في اليوم، وإنتاجنا يبلغ 106 ملايين لتر في اليوم".

وأضاف: "في السنوات القليلة الماضية لم يتم الاستثمار في زيادة الطاقة التكريرية للبلاد، ولم يتم تشغيل المشاريع".

وحذر الوزير من استمرار هذا الوضع، وقال: "إذا استمرت هذه الخطط على الأرض، فإن القلق الموجود اليوم عن عجز الغاز سيدخل بشكل تدريجي إلى مجال المنتجات، وفي العامين أو الثلاثة المقبلة يجب أن نستورد نصف منتجات البلاد".

وعقب الاجتماع قدم مسؤولون تقريرا إلى وزير النفط الإيراني حول ثمانية مشروعات لتكرير البترول في إيران، بما في ذلك 3 مشروعات لتغذية مكثفات الغاز و5 مشروعات لتغذية النفط الخام.

المصدر: تسنيم