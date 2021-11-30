أسعار النفط تواصل النزيف.. "برنت" يهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الثلاثاء، وهبط مزيج "برنت" خلال التعاملات دون مستوى 70 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس من العام الجاري.

وذكرت وكالة "تاس" أن العقود الآجلة لمزيج "برنت" تراجعت اليوم دون مستوى 70 دولارا للبرميل، ويكون بذلك المزيج قد هبط دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس 2021.

وبحلول الساعة 16:34 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود "برنت" بنسبة 4.63% إلى 69.84 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.45% إلى 66.84 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب للخام. وقال رئيس شركة "مودرنا" للأدوية لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة "أوميكرون" بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق "دلتا".

المصدر: تاس